Президентом Грузии избрали Михаила Кавелашвили - ОБНОВЛЕНО

Шестым президентом Грузии избран выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили.

Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов, который в прямом эфире велся на сайте парламента.

За Кавелашвили проголосовали 224 члена коллегии из 300 выборщиков. Для победы в первом туре ему необходимо было получить две трети голосов.

Источник: ТАСС

14:10

Члены коллегии выборщиков завершили процедуру голосования на выборах президента Грузии и теперь Центральная избирательная комиссия приступит к подсчету голосов.

Процедура голосования началась в 9:00 и завершилась в 14:00.

Подсчет голосов идет в прямом эфире. После его завершения ЦИК Грузии объявит итоги выборов, в том числе количество проголосовавших и число голосов за единственного кандидата на пост президента Грузии.

Выборы проходят на фоне акций протеста. Митингующие с утра перекрыли центральный проспект города и также расположились на улице, прилегающей к парламенту.

Само здание парламента оцеплено полицией.

Источник: Sputnik Грузия

12:33

Выборы президента Грузии состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек.

Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

«К половине двенадцатого в процессе [голосования] уже приняли участие 170 членов коллегии выборщиков. Соответственно, выборы состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от полного состава коллегии выборщиков», - сказала она.

Как отметила Иоселиани, голосование продлится до 14:00, после чего ЦИК приступит к подсчету голосов.

В Грузии в субботу выбирают шестого президента. Главу государства впервые избирают не прямым голосованием, а на заседании коллегии, состоящей из 300 выборщиков. В ее состав входят 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти различных регионов страны. Единственным кандидатом в президенты является выдвиженец от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший депутат парламента, в прошлом футболист Михаил Кавелашвили.

Источник: ТАСС

09:15

Выборы шестого президента Грузии начались в парламенте страны.

Президента впервые избирают не на прямом всенародном голосовании, а на заседании коллегии, состоящей из 300 выборщиков. В ее состав входят 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти различных регионов страны.

В выборах не участвует оппозиция, бойкотирующая работу парламента.

Оппозиционеры также не представили своего кандидата в президенты.

Таким образом, единственным кандидатом на должность президента Грузии является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», бывший депутат парламента, в прошлом футболист Михаил Кавелашвили.

Ожидается, что ЦИК Грузии огласит результаты выборов к 14:00 по местному времени. Если Кавелашвили не наберет две трети голосов от общего числа выборщиков, будет назначен второй тур, который состоится в этот же день. Для победы во втором туре Кавелашвили потребуется набрать простое большинство голосов.

Президента Грузии изберут на пять лет. Инаугурация нового главы государства состоится 29 декабря.

Источник: ТАСС