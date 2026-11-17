Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Не знаю, но я бы это сделал, если бы была такая возможность», – сказал Трамп в Маниле, отвечая на вопрос журналиста о перспективах отдельной встречи с Путиным.

Напомним, лидеры России, Китая и США – Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп – в четверг проведут встречу на полях саммита АТЭС, который состоится в Шэньчжэне (КНР) 18–19 ноября.