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В Баку cостоялся прием по случаю освящения территории, где будет размещаться новая церковь, построенная в честь Иоанна Павла II - ФОТО

First News Media22:50 - 14 / 12 / 2024
В Баку cостоялся прием по случаю освящения территории, где будет размещаться новая церковь, построенная в честь Иоанна Павла II - ФОТО

14 декабря в Баку cостоялся прием по случаю освящения секретарем Святого Престола по связям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлахером территории, где будет размещаться католическая церковь, построенная в честь Иоанна Павла II.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, выступая на мероприятии, отметил, что связи между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на дружбе и тесном сотрудничестве, развиваются в позитивном русле. Он напомнил о визитах великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева в Ватикан соответственно в 1997 году и с 2005 года, также визиты Папы Римского Иоанна Павла II и Папы Римского Франциска в Азербайджан в 2002 и 2016 годах, подчеркнул, что эти визиты придали большой импульс достижению нынешнего уровня связей между двумя странами.

«Мы придаем особое значение активному, плодотворному сотрудничеству в области защиты ценностей диалога культур и религий.

Люди, исповедующие различные религии и верования, веками жили в Азербайджане в атмосфере мира и взаимного уважения. Участие Фонда Гейдара Алиева в реставрации исторических мест Ватикана еще больше развивает наше сотрудничество и вносит вклад в сохранение глобального культурного наследия, развитие межкультурного диалога», – сказал заместитель министра.

Выступивший затем Пол Ричард Галлахер выразил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву глубокую признательность за отведение территории для строительства католической церкви, а также поблагодарил Фонд Гейдара Алиева.

«Я также признателен добрым людям за возможность строительства этой церкви в центре Баку. Церковь, которая будет построена в честь Папы Иоанна Павла II, совершившего в 2002 году визит в эту замечательную страну, станет вечным символом прочной дружбы между Святым Престолом и Азербайджаном», - сказал он. Отметив, что мероприятие одновременно отражает богатое религиозное и культурное разнообразие Азербайджана, Пол Галлахер подчеркнул: «Мы рады тому, что Азербайджан, как страна, приверженная глубоким традициям мультикультурализма, открыт для диалога со всеми религиями, в том числе с католической церковью. Святой Престол привержен дальнейшему укреплению связей с Азербайджаном, в частности, сотрудничества в деле пропаганды таких духовных ценностей, как мир и справедливость».

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