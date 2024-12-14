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Обнародованы средства, направленные на пенсионные выплаты в этом году

First News Media11:20 - Сегодня
Обнародованы средства, направленные на пенсионные выплаты в этом году

За 11 месяцев текущего года на пенсионные выплаты в Азербайджане было направлено 5 миллиардов 949 миллионов манатов, что больше на 14 процентов или на 711 миллионов манатов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения, передает Trend.

За тот же период среднемесячный размер пенсий по стране увеличился на 13 процентов и достиг 494 манатов, в том числе среднемесячный размер пенсий по возрасту увеличился на 12 процентов и достиг 527 манатов.

С января по ноябрь было произведено 33 тысячи назначений пенсий в электронном порядке, с начала 2019 года было осуществлено 135 тысяч назначений пенсий в проактивном порядке через электронную систему.

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