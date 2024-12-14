Из-за погодных условий работающие в море были эвакуированы - SOCAR

В связи с резким изменением погодных условий в стране на производственных участках ПО «Азнефть» SOCAR, усилены меры безопасности, сообщили в SOCAR.

Было отмечено, что выполнение опасных работ ограничено, приняты соответствующие меры по охране здоровья людей в рамках трудовых норм.

«Кроме того, на всех участках проводится просветительская работа, осуществлена эвакуация из находящихся в море производственных участков, сложившаяся ситуация находится под контролем», - говорится в сообщении.

Источник: Trend