Архиепископ Галлахер провел Святую Мессу в бакинском католическом храме - ФОТО

15 декабря в Баку состоялась Святая Месса III Воскресенья Адвента – особого времени церковного года, когда католики духовно готовятся к празднованию Рождества Иисуса Христа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, секретарь Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер возглавил служение Святой Мессы в главном католическом храме Баку – Церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

Архиепискому Галлахеру сослужили апостольский префект Католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете, апостольский нунций Святого Престола в Азербайджане архиепископ Марек Сольчински, а также духовенство бакинской Церкви Непорочного зачатия.

Архиепископ Галлахер обратился к молящимся с проповедью.

Ранее, 14 декабря, в рамках визита в Азербайджан архиепископ Пол Ричард Галлахер провел церемонию освящения территории, где по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по заказу Исполнительной власти города Баку будет построен католический храм в честь святого Иоанна Павла II. С целью строительства церкви Исполнительная власть города Баку приняла распоряжение от 1 мая 2024 года о передаче в пользование Католической церкви в Азербайджанской Республике 0,17 га земли, расположенной по адресу: Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, въезд 722.