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В Азербайджане объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасности

First News Media19:15 - Сегодня
В Азербайджане объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила оранжевый и желтый уровни погодной опасности из-за ожидаемой 16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах сильного ветра.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Службу, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гахе, Балакене, Шамкире, Шабране, Сиязане, Товузе, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Гядабейе, Дашкесане, Саатлы, Сабирабаде, Гаджигабуле, Губе, Гусаре, Гобустане, Шамахы, Огузе, Габале, Исмаиллы, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Сальяне, Ширване, Нефтчале, Хызы, Хачмазе, согласно желтому предупреждению, ожидается юго-западный ветер с порывами 13,9 - 20,7 м/с.

В Шеки, Загатале, Мингячевире, согласно оранжевому предупреждению, ожидается западный ветер с порывами 20 - 28 м/с.

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