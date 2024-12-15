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Сегодня день рождения академика Гасана Алиева

First News Media09:15 - Сегодня
Сегодня день рождения академика Гасана Алиева

Гасану Алиеву принадлежат исключительные заслуги в формировании различных отраслей географии и почвоведения в Азербайджане, определении нынешнего облика ряда новых научных направлений.

На протяжении всей своей содержательной деятельности ученый всегда успешно реализовывал комплексные программы и циклы проектов по охране окружающей среды, экологическому балансу и рациональному использованию природных ресурсов страны.

В день рождения академика Гасана Алиева АЗЕРТАДЖ представляет некоторые аспекты его жизни и деятельности.

Гасан Алиев родился 15 декабря 1907 года в селе Джомардли Зангезурского уезда. Во время кровавых событий 1918 года, совершенных армянами против азербайджанцев, жители села Джомардли были насильственно изгнаны из родных очагов. Впоследствии они были вынуждены переехать в Нахчыван.

В 1924-1930 годы он учился в сельской вечерней школе в городе Нахчыван, а в 1932 году окончил Азербайджанский сельскохозяйственный институт. В 1934 году Г.Алиев окончил аспирантуру Азербайджанского научно-исследовательского института хлопководства в Гяндже. С началом Второй мировой войны Гасан Алиев прерывает свои научные исследования и отправляется на фронт. В 1943 году в одном из боев он получил серьезное ранение и был демобилизован с фронта. Вернувшись к научной деятельности, в 1944 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Почвы нижних течений рек на юго-восточных склонах Большого Кавказа».

В течение 1944-1949 годов он работал заместителем директора Института почвоведения и агрохимии АН Азербайджана, а в 1945-1949 годах — старшим преподавателем Азербайджанского государственного педагогического института, затем до 1952 года - директором Института ботаники АН Азербайджана. В 1952 году был избран действительным членом АН Азербайджанской ССР. В 1968-1987 годах работал директором Института географии АН Азербайджана. В то же время с 1946 до 1962 года он являлся председателем Азербайджанского филиала Всесоюзного общества почвоведения. В 1980 году Гасана Алиева избрали президентом Азербайджанского географического общества, а в 1986 году - председателем Азербайджанской комиссии по охране природы.

Главной областью исследований Г.Алиева были география лесных почв, подготовка карт земель республики, решение экологических проблем, развитие сухой мелиорации и доведение биологических, экологических проблем Азербайджанской Республики до мировой общественности.

Ученый уделил большое внимание развитию науки о лесном хозяйстве, определил пути эффективного использования в Азербайджане более 40 тысяч гектаров подземной почвы леса. Впервые много лет исследовал научную организацию проведения сухих фитомелиоративных работ на малоиспользуемых почвах на горных склонах, и до конца своей жизни продолжал эти исследования. Г.Алиев являлся автором 6 монографий, 13 книг, более 300 научных работ, автором 189 научно-популярных статей, соавтором и редактором более 50 карт. Он участвовал в многочисленных конгрессах и симпозиумах.

Под руководством Г.Алиева были подготовлены 5 докторов наук, более 20 докторов философии. Он являлся создателем и главным редактором журнала «Природа Азербайджана», членом нескольких научных советов по географии, членом главной редакционной коллегии Азербайджанской Советской Энциклопедии.

Г.Алиев награжден орденом «Ленина» за заслуги в области науки и общественно-политической деятельности, орденом «Красного Трудового Знамени», орденом «Знак Почета», орденом «Октябрьской революции», золотой медалью им. Вавилова и др., а также высокими государственными наградами. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Азербайджанской Республики.

В 1974 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки, в 1978 году был удостоен Государственной премии за комплексные работы в эффективном использовании природных ресурсов Азербайджана и охраны природы.

Академик Гасан Алиев скончался в 1993 году и похоронен на Аллее почетного захоронения.

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