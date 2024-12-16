Парламент утвердил изменения в Налоговый кодекс

Предложенные изменения в Налоговый кодекс были утверждены в третьем чтении.

Этот вопрос был включен в повестку дня заседания Милли Меджлиса, проходящего 16 декабря.

Согласно проекту, в Налоговом кодексе предусмотрены изменения в 37 основных статьях и 75 подстатьях по 5 направлениям. Это улучшение инвестиционного климата и предпринимательской активности, снижение налогового бремени субъектов предпринимательства, совершенствование налогового администрирования, улучшение позиций страны в международных рейтингах, а также изменения адаптационного характера. Ожидается, что изменения коснутся сфер зеленой экономики, медицинского туризма, автомобильной промышленности и судостроения, торговых сетей и рынков, культурного сектора и государственно-частного партнерства.

Привлечение крупных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства, поддержка зеленой экономики, в том числе продолжение перехода от традиционных транспортных средств к экологически чистым транспортным средствам, ограничение масштабов безучетного и незаконного предпринимательства, обеспечение налогового учетного контроля на рынках, налога на микро-предпринимателей в сфере услуг при принятии проекта нацелены на такие результаты, как оптимизация налогового бремени, улучшение позиций страны в международных рейтингах, поддержка развития сферы культуры, в том числе кино и театра, а также повышение рентабельности.

Источник: Report