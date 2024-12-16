Завтра в Баку ожидается переменная облачность, в горных районах - снег

Обнародован прогноз погоды на завтра, 17 декабря.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем - 8-12° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и утром в некоторых горных районах выпадет снег. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 8-13° тепла. В горах ночью - 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.