Задержано свыше 90 незаконно проживающих в Баку иностранцев - ВИДЕО

В Азербайджане в течение ноября задержаны 92 иностранных гражданина, незаконно проживающих в Баку.

Об этом сообщает пресс-служба МВД АР.

Иностранцы были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением по борьбе с нелегальной миграцией Главного управления паспорта, регистрации и миграции МВД.

В частности, задержаны те, кто не имеет документов, дающих право на пребывание или жительство на территории Азербайджана, или проживающие без регистрации, незарегистрированные по новому месту жительства после переезда, уклонившиеся от выезда из страны по окончании срока их пребывания.

В отношении указанных лиц составлен протокол об административном нарушении на основе соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях, они были переданы по назначению.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением по борьбе с нелегальной миграцией Главного управления паспорта, регистрации и миграции МВД совместно с территориальными органами полиции, за 11 месяцев этого года был установлен 531 иностранный гражданин, в отношении которых были приняты соответствующие меры.