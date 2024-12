Глава МИД АР и представитель Ватикана обсудили продвижение межрелигиозного диалога в мире

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и секретарь по связям с государствами Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлагер встретились в расширенном составе для обсуждения перспектив двустороннего и многостороннего сотрудничества, вопросов региональной и международной безопасности.

Об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в социальной сети Х.

Стороны подчеркнули важность совместных усилий и инициатив по продвижению мультикультурализма и межрелигиозного диалога во всем мире.

