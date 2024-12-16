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Какие социальные проекты реализовали компании PASHA Group за последние три месяца?

17:34 - Сегодня
Какие социальные проекты реализовали компании PASHA Group за последние три месяца?

Будучи одной из крупнейших групп страны, PASHA Group осознает свою ответственность перед страной, сотрудниками и обществом, стремясь действовать соответствующим образом.

Компания уделяет большое внимание своей социальной деятельности, рассматривая её как одну из ключевых ценностей, создаваемых для общества. Корпоративная социальная ответственность (КСО) группы охватывает множество направлений, включая значительную поддержку детям, особенно из малообеспеченных семей.

Так, традиционно перед началом нового учебного года компания PASHA Holding реализовала проект «Birincilər», в рамках которого предоставила школьные принадлежности детям из малообеспеченных семей, проживающих в регионах. Более 11600 детей из 13 регионов страны, включая Нахчыванскую Автономную Республику, получили комплекты школьной формы, учебные принадлежности и рюкзаки. С прошлого года в рамках данного проекта школьные наборы также передаются детям шехидов.

Кроме того, за этот период при поддержке PASHA Holding и ряда организаций, таких как Министерство труда и социальной защиты населения, KOBIA, SOCAR и Trendyol Azerbaijan, открылось первое инклюзивное кафе “Kashalata”. Цель этой инициативы – содействие трудоустройству молодых людей с инвалидностью и их интеграция в общество. В кафе, расположенном по адресу ул. Узеира Гаджибейли, 57, работают 20 сотрудников, 10 из которых – люди с ограниченными физическими возможностями.

Дочерние компании PASHA Holding также уделяют большое внимание социальной деятельности. Так, Kapital Bank запустил новую стипендиальную программу в поддержку образования девочек из социально уязвимых групп, что стало частью меморандума с Государственным Комитетом Азербайджанской Республики по Проблемам Семьи, Женщин и Детей.

PASHA Bank, лидирующий корпоративный банк страны, провёл встречи с учащимися интернатов в рамках проекта, приуроченного ко Дню инвалидов, совместно с университетом ADA. Для учеников были организованы тренинги с участием художников и психологов, а также обсуждены важные темы, такие как значимость образования и саморазвития.

Компания PASHA Sigorta провела конкурс детских рисунков среди школьников в возрасте 6-15 лет, посвящённый популяризации программы добровольного медицинского страхования «Məktəbli». Более 100 детей отправили свои работы, лучшие из которых были выставлены на специальной выставке, где были награждены победители в двух возрастных категориях.

PASHA Həyat поддержала проект «Mərhəmətli Olmağa Tələsin» в партнёрстве с Обществом Красного Полумесяца, предоставив зимнюю одежду нуждающимся детям.

Сеть супермаркетов Bravo в декабре организует акцию «Bir qəlbidə sən isit» совместно с волонтёрами ASAN, чтобы помочь детям осуществить их мечты, оставленные в письмах на новогодних стендах в гипермаркетах Bravo рядом с метро 20 Января и Кёроглу.

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