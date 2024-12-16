Суд принял решение по делу гражданина Франции, разрисовавшего вагоны в депо Бакметрополитена

Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении гражданина Франции Клерка Тего Гюго, который тайно проник в депо бакинского метро и раскрасил несколько вагонов.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли выступил обвиняемый.

Он отметил, что не знает законов Азербайджанской Республики, но признает себя виновным.

Обвиняемый сообщил участникам процесса о том, что обратился с письмом к главе государства с просьбой о помиловании: «Я направил письмо с просьбой о помиловании Президенту Азербайджанской Республики, а также Президенту Франции. Я осознаю свою вину, прошу суд помиловать меня, или, как и в случае с моими товарищами, заменить приговор штрафом».

После совещания суд принял решение. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил без изменения приговор суда первой инстанции.

Согласно информации, распространенной МВД Азербайджана, в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что гражданин Франции Клерк Тего Гюго, гражданин Новой Зеландии Де-Сент Гуэнт Исмаэль и гражданин Австралии Хан Пол в ночь на 30 марта 2024 года незаконно проникли в депо ЗАО «Бакинский Метрополитен» и нанесли ущерб госимуществу.

В связи с тем, что в деле возник состав преступления по уголовному делу, возбужденному по соответствующей статье УК, гражданин Франции Клерк Тего Гюго по решению суда был приговорен к трем месяцам заключения под стражу, в отношении остальных была избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

Приговором Наримановского районного суда Клерк Тего Гюго был приговорен к 3 годам лишения свободы. Остальные лица были приговорены к выплате штрафа в размере 6 800 манатов. Ущерб, причиненный ими структуре, был полностью возмещен.

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