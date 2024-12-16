В Баку состоится I Детский театральный фестиваль

По случаю 152-й годовщины Дня национального театра в Баку с 10 по 17 марта 2025 года пройдет I Детский театральный фестиваль, организованный совместно Главным управлением культуры города Баку при Министерстве культуры и Союзом театральных деятелей Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, планируемое для детей в возрасте 6-14 лет, направлено на сохранение азербайджанских народных сказок и повышение интереса нового поколения к культуре.

В фестивале могут принять участие 10 человек в составе 15 команд. Спектакли по мотивам народных сказок, представленные командами, продлятся 20-35 минут. Цель фестиваля - сохранение нашего культурного наследия, привитие детям навыков коллективной работы, приобщение их к сценической культуре и проявлению своих талантов.