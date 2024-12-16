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Лариса Долина лишилась права въезда в ЕС

First News Media20:20 - Сегодня
Лариса Долина лишилась права въезда в ЕС

Европейский союз включил в санкционный список народную артистку России Ларису Долину.

Как сообщает ТАСС, в решении ЕС указано, что ограничения введены за публичную поддержку «спецоперации» России на территории Украины и выступления перед российскими военнослужащими.

Согласно опубликованному в Официальном журнале ЕС документу, Долина проводила концерты в Донбассе и участвовала в развлекательных кампаниях Министерства обороны России, поддерживая действия российских властей.

Напомним, что в 2015 году Украине запретила Ларисе Долиной въезд в страну за поддержку аннексии Крыма. В 2023 году санкции против артистки ввели Канада и Украина.

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