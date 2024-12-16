В Баку задержан еще один водитель, совершавший автохулиганство - ВИДЕО

Сотрудники Управления дорожной полиции города Баку задержали водителя автомобиля ВАЗ 21074 с государственным номером 99-TD-097, который систематически нарушал правила дорожного движения, создавая реальную угрозу здоровью других участников дорожного движения. Им оказался Мухаммедали Байышлы.

В отношении водителя был составлен административный протокол на основании соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, дело было направлено в суд для рассмотрения.

Решением суда М.Байышлы лишен права управлять транспортным средством на 1 год и арестован на 30 суток в административном порядке.