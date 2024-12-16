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Секретарь Святого Престола выразил удовлетворение толерантностью азербайджанского народа к различным религиям - ФОТО

First News Media10:07 - Сегодня
Секретарь Святого Престола выразил удовлетворение толерантностью азербайджанского народа к различным религиям - ФОТО

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился 15 декабря с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, говоря на встрече о связях между Азербайджаном и Ватиканом, шейх уль-ислам отметил, что эти отношения, заложенные Гейдаром Алиевым, поступательно углубляются.

«Мы чрезвычайно удовлетворены высоким уровнем азербайджано-ватиканских отношений, которые были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым, продолжаются Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и развиваются усилиями Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой. Апостольский визит Его Святейшества Папы Франциска в Азербайджан в 2016 году, искренняя встреча с религиозными конфессиями в мечети Гейдара, наш визит в Ватикан в 2022 году, прием со стороны Его Святейшества Папы Римского также имеют большое значение для лидеров религиозных конфессий Азербайджана», - подчеркнул председатель УМК.

Подробно остановившись на религиозной деятельности нашей страны в послевоенный период, А.Пашазаде сообщил, что Фонд Гейдара Алиева во главе с Первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой продолжает восстанавливать мечети и церкви, разрушенные во время вражеской оккупации. «Если у вас будет возможность совершить поездку в освобожденный Карабах, то вы сможете ознакомиться с работой, проделанной нашим государством в направлении восстановления и защиты религиозно-духовного наследия на территориях, подвергнувшихся культурциду. К примеру, наряду с мечетями и другими храмами нашим государством ремонтируются и охраняются армянская церковь в центре столицы Баку, а также древние албанские апостольские церкви в Карабахе, в городе Шуша», - констатировал он.

Пол Ричард Галлахер рассказал об азербайджано-ватиканских отношениях, которые развиваются по восходящей в результате целенаправленных мер, реализуемых под руководством Президента Ильхама Алиева, и выразил удовлетворение толерантностью азербайджанского народа к различным религиям.

В продолжение встречи был дан официальный прием.

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