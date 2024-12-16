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В Азербайджане разоблачена экстремистская группировка, планировавшая диверсии и захват заложников

First News Media12:28 - Сегодня
В Азербайджане разоблачена экстремистская группировка, планировавшая диверсии и захват заложников

Служба госбезопасности Азербайджана в результате комплексных следственно-оперативных мероприятий задержали граждан республики Шахмурова Фахреддина Гаджи оглу, 1984 года рождения, Мурадова Джалала Мурадж оглу, 1960 года рождения, Бабаева Кямрана Кямиль оглу, 1998 года рождения, и других.

По сообщению пресс-службы СГБ, доказано создание этими лицами преступного объединения с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений против основ конституционного устройства Азербайджана. Установлено, что они организовывали тайные собрания на территории республики, а также создали различные закрытые группы в социальных сетях для подготовки диверсий против государственных институтов.

Было установлено, что на секретном совещании, организованном с участием гражданина другого государства, было заявлено о подготовке флага преступной группы, он был вручен Ф.Шахмурову для руководства разработкой планов преступлений ради достижения целей этого сообщества.

Ф.Шахмуров вместе с другими членами группировки с целью нанесения ущерба обороноспособности и экономической безопасности страны подготовил план по захвату таможенного поста на государственной границе Азербайджана, взятию в заложники служащих там сотрудников и других лиц для выдвижения требований преступной группировки. Однако в результате принятых мер незаконные действия организованной группы были пресечены.

Так, члены группы привлечены к уголовной ответственности и арестованы: Фахреддин Шахмуров по статьям 28.282.2 («Подготовка к диверсии организованной группой»), 28.215.3 («Подготовка к захвату людей в заложники»), 218.1 («Создание преступного сообщества (организации)») и 281.2 («Распространение материалов, содержащих антигосударственные призывы») УК АР, Джалал Мурадов и Кямран Бабаев - по статьям 281.2 и др. УК АР.

Привлечены к следствию и другие лица. В настоящее время по делу проводится комплексное расследование.

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