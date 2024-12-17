В Ханкенди и Ходжалы открылись новые детские сады

В городе Ханкенди после капитального ремонта сдан в эксплуатацию детский сад-ясли №1.

Как сообщает Report, сотрудники специального представительства Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, руководство Карабахского регионального управления образования ознакомились с условиями, созданными в детском саду.

Отмечается, что детский сад рассчитан на 80 мест и состоит из 4-х групп. В настоящее время детский сад посещают 43 ребенка. Здесь работают 15 человек.

Кроме того, в городе Ходжалы открылся первый детский сад-ясли. В церемонии открытия приняли участие официальные лица и родители.

Детский сад рассчитан на 40 детей и состоит из двух групп. Воспитанием 24 детей занимаются 14 сотрудников.