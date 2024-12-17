Погибший при взрыве в Гяндже мужчина - отец шехида - ОБНОВЛЕНО

Погибший при взрыве в Гяндже Асиф Тагиев - отец шехида Эшгина Тагиева.

Об этом сообщает Unikal.

Эшгин Тагиев родился 18 марта 1998 года в селе Учтепе Гейгельского района. Он участвовал в боях за Кяльбаджар, Джебраил, Ходжавенд и Физули во время 44-дневной Отечественной войны. 30 октября 2020 года Эшгин Тагиев погиб в боях за освобождение города Шуша.

Военнослужащий Азербайджанской армии Эшгин Тагиев посмертно награжден медалями «За Родину», «За военные заслуги», «За освобождение Кяльбаджара», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Физули», «За освобождение Джебраила» и орденом «Азербайджанское знамя».

14:30

В городе Гянджа произошел несчастный случай.

Как сообщили в местном бюро АПА, в частном доме, принадлежащем А.Тагиеву (1974 г.р.), в результате неосторожного обращения с минометным снарядом OF 843 произошел взрыв.

От полученных ранений 50-летний мужчина скончался на месте.

По информации, А.Тагиев нашел снаряд во время выпаса овец.

На место привлечены сотрудники полиции.