Франсина Арменголь Сосиас посетила памятник Победы и Музей Победы в Баку - ФОТО

Председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь Сосиас 23 января посетила Парк Победы в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в честь гостьи был выстроен почетный караул.

Председатель Конгресса депутатов Королевства Испания возложила венок к памятнику Победы.

Гостье была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном в ознаменование беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им грандиозной исторической Победы, а также для увековечения светлой памяти наших шехидов. Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, возведена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Затем гостья ознакомилась с Музеем Победы. Председателю Конгресса депутатов Королевства Испания сообщили, что экспозиция музея разработана на основе международного опыта и существующих в мире музейных концепций, а также с применением новейших технологий. Здесь создано 8 выставочных залов: «Карабах и Восточный Зангезур. История веков», «Армяно-азербайджанский конфликт. Взгляд на историю», «44-дневная Отечественная война. Операция «Железный кулак», «Славная Победа. Освобождение города Шуша», «Путь героев», «Карабах – это Азербайджан!», «Восстановление государственного суверенитета. 20.09.2023», «Карабах и Восточный Зангезур. Возрождение».

Было отмечено, что Музей Победы, окружающий его Парк Победы, Триумфальная арка на входе в парк служат увековечению истории 44-дневной Отечественной войны, нашей славной Победы, светлой памяти героических шехидов.