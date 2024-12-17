В Азербайджане обнародованы данные о рождаемости и смертности за январь–октябрь этого года

В январе-октябре текущего года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 86 274 новорожденных.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, рождаемость на 1000 человек населения снизилась с 11,2 до 10,1 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным, среди новорожденных 53% составили мальчики, 47% - девочки. Из них 2 800 родились двойней, 108 - тройней, 4 - четверней.

Также отмечается, что за январь-октябрь в стране зарегистрировано 49 036 случаев смерти, в годовом сравнении показатель смертности снизился с 5,9 до 5,8.