В партии Пашиняна анонсировали важное разоблачение

В правящей партии Никола Пашиняна анонсировали важное разоблачение в ближайшие несколько дней.

«Я могу сказать, что в ближайшие несколько дней будет такое важное разоблачение, но не в той области, в которой вы ищете».

Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте 17 декабря депутат от правящей партии «Гражданский договор», глава постоянной комиссии Национального Собрания по обороне и безопасности Андраник Кочарян, передают армянские СМИ.

«Это очень важно для Республики Армения и обязательно будет представлено общественности. Это касается сферы безопасности. Я, как председатель комиссии, проинформирован об этом, но не могу заявить громогласно, а то получится обнародование государственной тайны. Это не вопрос коррупции, он представляет еще большую угрозу», - заверил Кочарян.