Азербайджан обнародовал приоритеты председательства в СВМДА

Институционализация СВМДА, в том числе и укрепление ее институционального и финансового потенциала как полноценной международной организации, будет в числе приоритетов председательства Азербайджана в этой структуре.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на 7-м заседании Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает 1news.az со ссылкой на МИД АР.

«Председательство Азербайджана будет также сосредоточено на расширении партнерства СВМДА с другими международными и региональными организациями для повышения ее глобальных позиций как инклюзивной региональной платформы», - сказал министр.