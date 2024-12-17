Представители этой профессии смогут досрочно выйти на пенсию

Раньше наши танцоры могли выйти на пенсию после 20 лет работы, а потом эта статья была исключена из закона.

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по культуре Полад Бюльбюльоглу во время обсуждения законопроекта «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О библиотечном деле» и «О музеях» на сегодняшнем заседании комитета.

Он сказал, что сейчас танцоры выходят на пенсию в общем порядке: «То есть танцоры выходят на пенсию после того, как занимаются танцами до 65 лет. Это смешно. Есть постановление Кабинета Министров, согласно которому этот срок может быть сокращен на 5 лет. Я прошу обсудить этот вопрос. Давайте внесем изменения в закон, чтобы они могли спокойно выйти на пенсию через 20-22 года и получать достойную пенсию. Разве можно быть танцором в 65 лет?».