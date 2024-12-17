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В центре Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО

First News Media22:00 - 17 / 12 / 2024
В центре Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО

На перекрёстке улиц Ислама Сафарли и Льва Толстого в Ясамальском районе Баку (недалеко от ЦУМа) внезапно загорелся автомобиль марки KIA Rio.

Как сообщили Caliber.Az очевидцы ЧП, машина вспыхнула, как только владелица припарковала её у тротуара.

Девушка и её пассажир смогли выбраться из охваченного пламенем салона.

За считанные минуты автомобиль сгорел дотла и восстановлению уже не подлежит.

Прибывшие на вызов пожарные бригады быстро потушили огонь. По факту ведётся разбирательство.

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