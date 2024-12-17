В центре Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО

На перекрёстке улиц Ислама Сафарли и Льва Толстого в Ясамальском районе Баку (недалеко от ЦУМа) внезапно загорелся автомобиль марки KIA Rio.

Как сообщили Caliber.Az очевидцы ЧП, машина вспыхнула, как только владелица припарковала её у тротуара.

Девушка и её пассажир смогли выбраться из охваченного пламенем салона.

За считанные минуты автомобиль сгорел дотла и восстановлению уже не подлежит.

Прибывшие на вызов пожарные бригады быстро потушили огонь. По факту ведётся разбирательство.