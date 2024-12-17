В Баку восьмиклассница родила ребенка от 30-летнего жениха

В Баку завершился суд над 30-летним Надиром Гасымовым (имя и фамилия условные), имевшим внебрачные отношения с ученицей 8-го класса.

Как сообщает Qafqazinfo, Сабунчинский районный суд приговорил обвиняемого к одному году лишения свободы условно.

Отмечается, что помолвка пары состоялась в 2021 году, когда Нигяр Гулиевой (имя и фамилия условные) было 14 лет. Родители не торопились со свадьбой, дожидаясь, когда девушка достигнет брачного возраста.

Однако по той причине, что Надир работал в Баку и не мог самостоятельно справляться с домашними делами, он привез свою невесту из южного региона в столицу. Нигяр продолжила среднее образование в 8-ом классе в одной из бакинских школ.

В декабре этого года пара предстала перед судьей вместе с совместным ребенком. Девушка заявила, что не имеет никаких претензий к Надиру, с которым состояла в неофициальном браке, и выйдет за него замуж, когда достигнет 18-летия.