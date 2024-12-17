В следующем году будет расширен пакет услуг по ОМС

В следующем году будет расширен пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Госагентства по ОМС Заур Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Он отметил, что в список включены эндоваскулярное лечение аневризм сосудов головного мозга и шеи, эндовенозная лазерная абляция (ЭВЛА), устранение артериовенозных фистул, биопсия головного мозга, установка пластин на кости черепа и пр.