На юго-западе Сирии обнаружены братские могилы жертв режима Асада

В провинции Дараа на юго-западе Сирии обнаружены 12 братских могил, где, как предполагается, похоронены жертвы режима Башара Асада.

Эксгумация только началась, но уже найдены тела 31 человека. В работах принимают участие местные жители.

Ранее стало известно о крупной братской могиле у автомобильной развилки «Багдадский мост» к северо-востоку от Дамаска. Установлено, что в ней хоронили узников из нескольких тюрем, в том числе и из расположенной в Дамаске тюрьмы «Седнайя».

На части мешков с останками сохранились маркировка тюрем и имена заключенных. Это облегчит процесс идентификации жертв режима.

Источник: Newsru.co.il