На юго-западе Сирии обнаружены братские могилы жертв режима Асада
В провинции Дараа на юго-западе Сирии обнаружены 12 братских могил, где, как предполагается, похоронены жертвы режима Башара Асада.
Эксгумация только началась, но уже найдены тела 31 человека. В работах принимают участие местные жители.
Ранее стало известно о крупной братской могиле у автомобильной развилки «Багдадский мост» к северо-востоку от Дамаска. Установлено, что в ней хоронили узников из нескольких тюрем, в том числе и из расположенной в Дамаске тюрьмы «Седнайя».
На части мешков с останками сохранились маркировка тюрем и имена заключенных. Это облегчит процесс идентификации жертв режима.
Источник: Newsru.co.il
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