В Баку задержан подозреваемый в убийстве женщины - ФОТО

Задержан подозреваемый в умышленном убийстве Эльнары Ибрагимовой.

Им оказался Игид Раджабзаде.

Как сообщили 1news.az в прокуратуре Сабунчинского района города Баку, 17 декабря около 17:00 в ведомство поступила информация о смерти Эльнары Ибрагимовой (1991 г.р.) в поселке Забрат.

Были выявлены серьезные подозрения в том, что женщину убил Игид Раджабзаде (1995 г.р.) во время возникшей между ними ссоры, ударив ее камнем по голове.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») УК АР.

В СМИ распространена фотография убитой.