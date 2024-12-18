В Баку задержан подозреваемый в убийстве женщины - ФОТО
Задержан подозреваемый в умышленном убийстве Эльнары Ибрагимовой.
Им оказался Игид Раджабзаде.
Как сообщили 1news.az в прокуратуре Сабунчинского района города Баку, 17 декабря около 17:00 в ведомство поступила информация о смерти Эльнары Ибрагимовой (1991 г.р.) в поселке Забрат.
Были выявлены серьезные подозрения в том, что женщину убил Игид Раджабзаде (1995 г.р.) во время возникшей между ними ссоры, ударив ее камнем по голове.
По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») УК АР.
В СМИ распространена фотография убитой.
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