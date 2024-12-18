TƏBIB сообщает о значительном снижении уровня заболеваемости корью в Азербайджане

Заболеваемость корью резко снизилась.

Как передает АПА, об этом заявил исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов.

«Заболеваемость корью резко снизилась. В настоящее время в стране нет опасений по поводу заражения корью», - сказал он.

Вугар Гурбанов также отметил, что с октября Минздрав обеспечил подведомственные медучреждения вакцинами против гриппа. Обращений по поводу вакцинации достаточно, подавляющее большинство населения уже вакцинировано.