TƏBIB сообщает о значительном снижении уровня заболеваемости корью в Азербайджане
Заболеваемость корью резко снизилась.
Как передает АПА, об этом заявил исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов.
«Заболеваемость корью резко снизилась. В настоящее время в стране нет опасений по поводу заражения корью», - сказал он.
Вугар Гурбанов также отметил, что с октября Минздрав обеспечил подведомственные медучреждения вакцинами против гриппа. Обращений по поводу вакцинации достаточно, подавляющее большинство населения уже вакцинировано.
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