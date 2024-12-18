Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке Nar - ФОТО

В рамках «Недели медиаграмотности», где Nar выступил в качестве партнера, была организована конференция «Медиаграмотность».

Основной целью конференции стало подчеркивание важности медиаграмотности, обмен международным опытом, а также повышение знаний и навыков у уязвимых социальных групп, особенно молодежи, в данной сфере.

На конференции местные и международные медиаэксперты, представители частных компаний и государственных учреждений, ученые и члены гражданского общества обсудили многогранные аспекты медиаграмотности на панельных дискуссиях. Среди ключевых тем были защита от дезинформации и манипуляций, применение технологий проверки фактов и ответственное поведение в цифровой среде.

Помимо предоставления доступных мобильных услуг, Nar демонстрирует примерную поддержку медиаграмотности и продвижения ответственного использования информации в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО). Эта инициатива оператора способствует развитию эффективного взаимодействия общества с источниками информации.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллиона абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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