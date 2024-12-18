 Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке Nar - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке Nar - ФОТО

First News Media16:00 - Сегодня
Конференция в рамках «Недели медиаграмотности» была организована при поддержке Nar - ФОТО

В рамках «Недели медиаграмотности», где Nar выступил в качестве партнера, была организована конференция «Медиаграмотность».

Основной целью конференции стало подчеркивание важности медиаграмотности, обмен международным опытом, а также повышение знаний и навыков у уязвимых социальных групп, особенно молодежи, в данной сфере.

На конференции местные и международные медиаэксперты, представители частных компаний и государственных учреждений, ученые и члены гражданского общества обсудили многогранные аспекты медиаграмотности на панельных дискуссиях. Среди ключевых тем были защита от дезинформации и манипуляций, применение технологий проверки фактов и ответственное поведение в цифровой среде.

Помимо предоставления доступных мобильных услуг, Nar демонстрирует примерную поддержку медиаграмотности и продвижения ответственного использования информации в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО). Эта инициатива оператора способствует развитию эффективного взаимодействия общества с источниками информации.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллиона абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

На правах рекламы

Поделиться:
206

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Мания величия правительства Макрона ухудшила отношения с Баку

Политика

Сахиба Гафарова встретилась с Эрдоганом

Политика

Милли Меджлис: Предвзятая позиция Национального совета парламента Швейцарии ...

Мнение

Адвокат Рубена Варданяна – юрист или политический функционер?

Общество

В Баку пройдет форум религиозных деятелей

Пройдет последний в году фестиваль «Обменяй отходы на подарки»

В Азербайджане двое мужчин украли из автомобиля 127 тысяч манатов

В Гяндже десятиклассник нанес травмы ученику 8-го класса

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Баку в частной клинике сломался лифт: Есть пострадавший

Подросток умер в спортзале

Изменены схемы движения четырех регулярных автобусных маршрутов

При продаже алкогольных напитков в Азербайджане будет установлена минимальная цена

Последние новости

Руководство НОК приняло участие в 13-й Генеральной ассамблее Спортивной ассоциации исламской солидарности

Сегодня, 20:20

В Шотландии министрам запретят пользоваться WhatsApp

Сегодня, 20:00

Сахиба Гафарова: Связи между парламентами Азербайджана и Турции расширяются по всем направлениям

Сегодня, 19:45

В России пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

В Баку пройдет форум религиозных деятелей

Сегодня, 19:16

Шахину Мамедову поручено исполнение обязанностей командующего ВМС Азербайджана

Сегодня, 19:00

Президент Ирана не смог сдержать слез, вспоминая о покойной жене - ВИДЕО

Сегодня, 18:45

Сахиба Гафарова встретилась с Эрдоганом

Сегодня, 18:30

Пройдет последний в году фестиваль «Обменяй отходы на подарки»

Сегодня, 18:15

Милли Меджлис: Предвзятая позиция Национального совета парламента Швейцарии совершенно неприемлема

Сегодня, 18:07

Айгюн Кязимова сделала поклонникам предновогодний подарок - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:53

В Азербайджане двое мужчин украли из автомобиля 127 тысяч манатов

Сегодня, 17:44

СМИ: ХАМАС согласился отпустить больных и пожилых заложников

Сегодня, 17:28

В Гяндже десятиклассник нанес травмы ученику 8-го класса

Сегодня, 17:25

Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN - ФОТО

Сегодня, 17:20

​​​​​​​Почти половина сотрудников компаний в Азербайджане боится потерять работу из-за недостатка цифровых навыков

Сегодня, 17:15

В ЦИК назвали число избирателей в Азербайджане

Сегодня, 17:11

В эти дни в Баку ожидаются осадки

Сегодня, 17:09

Ле Пен: Президент Франции находится в шатком положении

Сегодня, 17:07

Эмомали Рахмон вновь избран председателем правящей партии Таджикистана

Сегодня, 17:05
Все новости
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Недавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

24 / 05 / 2024, 13:35