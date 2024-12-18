Обсуждены связи между парламентами Азербайджана и Турции - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем.

Как сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью парламента, сначала состоялась встреча один на один. Был проведен обмен мнениями о связях на высоком уровне между нашими братскими странами и парламентами.

Затем встреча продолжилась с участием делегаций.

Нуман Куртулмуш подчеркнул, что отношения между двумя братскими странами находятся на высоком уровне, а после Шушинской декларации наши связи вступили в новый этап.

Сахиба Гафарова, напомнив о том, что 1 сентября в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы, отметила, что главная особенность заключается в их проведении впервые на всех суверенных территориях страны. Она выразила удовлетворение в связи с тем, что в соответствии с традицией совершила свой первый официальный визит в братскую Турцию.

Констатировав, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией, единство и солидарность наших народов, имеющих общую историю, язык, религию, национально-духовные ценности, являются самым большим достоянием для нас, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что изречение общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» подтверждается в самой блестящей форме. Как сказал Президент Ильхам Алиев, в мире нет других стран, настолько близких друг другу, как Азербайджан и Турция.

На встрече было доведено до внимания, что наши страны и народы находятся вместе как в радости, так и горе. А Шушинская декларация является официальным выражением и печатью этого союзничества.

В ходе беседы была подчеркнута исключительная роль глав государств в достижении нынешнего уровня связей, отмечено, что их личная дружба и братство, политическая воля и решимость обеспечили нынешний высокий уровень отношений.

На встрече также получил высокую оценку вклад парламентов в дальнейшее расширение братских отношений между нашими странами. Было доведено до внимания, что сотрудничество между нашими законодательными органами служат дальнейшему сближению двух братских народов, передаче общих ценностей грядущим поколениям и отвечает духу союзничества между странами. Говорилось о том, что наши парламенты сотрудничают как в двустороннем, так и трехстороннем форматах, в том числе взаимодействуют в международных парламентских организациях.

В ходе беседы также были рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшим расширением сотрудничества наших парламентов, групп дружбы, парламентских комитетов.

После встречи в зале пленарных заседаний ВНСТ состоялась церемония приветствия председателя Милли Меджлиса.

Затем парламентская делегация Азербайджана посетила участки на территории ВНСТ, пострадавшие во время совершенной 15 июля 2016 года попытки государственного переворота.