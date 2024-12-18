 Обсуждены связи между парламентами Азербайджана и Турции - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Обсуждены связи между парламентами Азербайджана и Турции - ФОТО

First News Media22:20 - Сегодня
Обсуждены связи между парламентами Азербайджана и Турции - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем.

Как сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью парламента, сначала состоялась встреча один на один. Был проведен обмен мнениями о связях на высоком уровне между нашими братскими странами и парламентами.

Затем встреча продолжилась с участием делегаций.

Нуман Куртулмуш подчеркнул, что отношения между двумя братскими странами находятся на высоком уровне, а после Шушинской декларации наши связи вступили в новый этап.

Сахиба Гафарова, напомнив о том, что 1 сентября в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы, отметила, что главная особенность заключается в их проведении впервые на всех суверенных территориях страны. Она выразила удовлетворение в связи с тем, что в соответствии с традицией совершила свой первый официальный визит в братскую Турцию.

Констатировав, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией, единство и солидарность наших народов, имеющих общую историю, язык, религию, национально-духовные ценности, являются самым большим достоянием для нас, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что изречение общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» подтверждается в самой блестящей форме. Как сказал Президент Ильхам Алиев, в мире нет других стран, настолько близких друг другу, как Азербайджан и Турция.

На встрече было доведено до внимания, что наши страны и народы находятся вместе как в радости, так и горе. А Шушинская декларация является официальным выражением и печатью этого союзничества.

В ходе беседы была подчеркнута исключительная роль глав государств в достижении нынешнего уровня связей, отмечено, что их личная дружба и братство, политическая воля и решимость обеспечили нынешний высокий уровень отношений.

На встрече также получил высокую оценку вклад парламентов в дальнейшее расширение братских отношений между нашими странами. Было доведено до внимания, что сотрудничество между нашими законодательными органами служат дальнейшему сближению двух братских народов, передаче общих ценностей грядущим поколениям и отвечает духу союзничества между странами. Говорилось о том, что наши парламенты сотрудничают как в двустороннем, так и трехстороннем форматах, в том числе взаимодействуют в международных парламентских организациях.

В ходе беседы также были рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшим расширением сотрудничества наших парламентов, групп дружбы, парламентских комитетов.

После встречи в зале пленарных заседаний ВНСТ состоялась церемония приветствия председателя Милли Меджлиса.

Затем парламентская делегация Азербайджана посетила участки на территории ВНСТ, пострадавшие во время совершенной 15 июля 2016 года попытки государственного переворота.

Поделиться:
130

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Мания величия правительства Макрона ухудшила отношения с Баку

Политика

Сахиба Гафарова встретилась с Эрдоганом

Политика

Милли Меджлис: Предвзятая позиция Национального совета парламента Швейцарии ...

Мнение

Адвокат Рубена Варданяна – юрист или политический функционер?

Политика

Обсуждены связи между парламентами Азербайджана и Турции - ФОТО

Продолжается визит турецкой делегации в Азербайджан - ФОТО

Сахиба Гафарова: Связи между парламентами Азербайджана и Турции расширяются по всем направлениям

Шахину Мамедову поручено исполнение обязанностей командующего ВМС Азербайджана

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В парламенте Турции почтили память Гейдара Алиева

В Измире открылся первый зарубежный офис Общины Западного Азербайджана - ФОТО

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания парламента Азербайджана

Хикмет Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ Западу

Последние новости

Президент Турции: Стабильность в Сирии равноценна стабильности всего региона

Сегодня, 23:20

Зеленский прибыл на переговоры в Брюссель

Сегодня, 23:00

Зеленский допустил возвращение к работе комиком - СМИ

Сегодня, 22:40

Обсуждены связи между парламентами Азербайджана и Турции - ФОТО

Сегодня, 22:20

Завершился III тур Высшей лиги по волейболу среди мужчин

Сегодня, 22:00

В Сумгайыте изменена схема движения маршрутов в связи с демонтажом моста

Сегодня, 21:40

Трамп появился на публике с новой прической - ВИДЕО

Сегодня, 21:20

В России пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

Продолжается визит турецкой делегации в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 20:40

Руководство НОК приняло участие в 13-й Генеральной ассамблее Спортивной ассоциации исламской солидарности

Сегодня, 20:20

В Шотландии министрам запретят пользоваться WhatsApp

Сегодня, 20:00

Сахиба Гафарова: Связи между парламентами Азербайджана и Турции расширяются по всем направлениям

Сегодня, 19:45

В Баку пройдет форум религиозных деятелей

Сегодня, 19:16

Шахину Мамедову поручено исполнение обязанностей командующего ВМС Азербайджана

Сегодня, 19:00

Президент Ирана не смог сдержать слез, вспоминая о покойной жене - ВИДЕО

Сегодня, 18:45

Сахиба Гафарова встретилась с Эрдоганом

Сегодня, 18:30

Пройдет последний в году фестиваль «Обменяй отходы на подарки»

Сегодня, 18:15

Милли Меджлис: Предвзятая позиция Национального совета парламента Швейцарии совершенно неприемлема

Сегодня, 18:07

Айгюн Кязимова сделала поклонникам предновогодний подарок - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:53

В Азербайджане двое мужчин украли из автомобиля 127 тысяч манатов

Сегодня, 17:44
Все новости
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Недавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

24 / 05 / 2024, 13:35