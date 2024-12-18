ФСБ задержала исполнителя убийства Кириллова - 29-летного гражданина Узбекистана - ОБНОВЛЕНО

Совершивший теракт в отношении начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова задержан, им оказался 29-летний гражданин Узбекистана.

Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 г. р., совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов И. А., 1970 г. р., и его помощник - майор Поликарпов И. В., 1983 г. р.», - сообщили в ЦОС.

Исполнитель теракта в отношении главы войск РХБЗ был завербован украинскими спецслужбами, говорится также в сообщении.

«Исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома Кириллова И. А. Для наблюдения за адресом проживания военнослужащего он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн-режиме в г. Днепр (Днепропетровск). После сигнала о выходе офицеров из подъезда он дистанционно привел СВУ в действие», - пояснили в ФСБ.

10:00

Задержаны двое мужчин, причастных к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что их задержали 17 декабря. Подозреваемые уже дали показания и рассказали следователям об организаторах преступления.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.