МВД: ДТП чреваты не только материальным, но и моральным ущербом для участников дорожного движения - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел прокомментировал ДТП на территории Наримановского района в Баку.

Отмечается, что ДТП приводят не только к материальному ущербу, но и наносят моральный вред в отношении других участников дорожного движения.

Результатом аварии в Наримановском районе, на первый взгляд, стал материальный ущерб. Однако, несоблюдение обоими водителями правил в непиковые часы привело к возникновению затора на дороге, став причиной задержек в движении многих участников дорожного движения.