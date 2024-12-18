TƏBİB совершенствует систему управления больницами

В Азербайджане ведутся работы по совершенствованию системы управления больницами.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на саммите управляющих в сфере здравоохранения.

В.Гурбанов отметил, что модернизация системы и расширение ее возможностей продолжатся и в будущем.

«В медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, для устранения очередей внедряются системы онлайн-записи. В пилотном режиме система онлайн-бронирования очереди успешно применяется в Yeni Klinika, еще пять медицинских учреждений готовятся к ее внедрению. В текущем году граждане воспользовались живой очередью более миллиона раз, онлайн-очередью - около 80 тыс. раз», - сказал Гурбанов.