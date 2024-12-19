 Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности - ФОТО - ВИДЕО

First News Media13:20 - Сегодня
Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности - ФОТО - ВИДЕО

Компания McDonald’s Azərbaycan предприняла очередной важный шаг в сфере локализации производства используемых в ее ресторанах продуктов, перейдя на говядину, производимую в Азербайджане.

Полный переход на халяль-сертифицированную говядину запланирован на первую половину 2025 года.

Новый специализированный производственный комплекс, построенный на территории завода компании “AzProtein Food’s Group”, был спроектирован исключительно с учетом требований McDonald’s и позволяет компании полностью обеспечить свои рестораны халяль-сертифицированной говядиной мирового класса.

Производственные мощности предприятия удовлетворяют годовой спрос McDonald’s Azərbaycan в размере примерно 1 миллиона килограммов говядины и создают возможности для дальнейшего роста и развития.

В торжественном открытии производственного комплекса приняли участие владелец лицензии по развитию McDonald’s Azərbaycan Джавад Маранди, председатель Наблюдательного совета компании Фарид Ализаде, генеральный директор McDonald’s Azərbaycan Оскар Богопольский, вице-президент корпорации McDonald’s по Европе, Ближнему Востоку и Африке Ароша Виджемуни и глава Наблюдательного совета компании “AzProtein Food’s Group” Назим Сафаров.

Выступая на мероприятии, владелец лицензии по развитию McDonald’s Azərbaycan Джавад Маранди подчеркнул стратегическую важность локализации в Азербайджане для McDonald’s:

«Локализация - краеугольный камень нашей долгосрочной стратегии. Мы считаем, что работа с местными производителями – это не только положительный вклад в развитие нашей компании, но и значительный шаг для укрепления ненефтяной экономики Азербайджана. Это, прежде всего, инвестиции в будущее страны. Локализация производства говядины – яркий пример того, как мы взаимодействуем с местными производителями для обеспечения устойчивого роста и обоюдного успеха».

Глава Наблюдательного совета компании “AzProtein Food’s Group” Назим Сафаров отметил:
«Сегодняшний день знаменует собой важную веху для нашей компании и всей отрасли. Мы гордимся тем, что AzProtein стал ключевой частью этого проекта, объединяющего в себе международные стандарты и местные инициативы. Наша цель – обеспечить неизменно высокое качество продукции и внести вклад в развитие нашего партнерства».

Руководитель цепочки поставок корпорации McDonald’s по Европе, Ближнему Востоку и Африке Ала Мохаммад отметил:

«Переход на халяль-сертифицированные котлеты из говядины местного производства открывает новые возможности для азербайджанского рынка. Это позволит компании удовлетворить нужды местных потребителей, укрепить свои позиции на рынке и способствовать расширению и росту бизнеса».

Стоит отметить, что производственные процессы полностью соответствуют мировым стандартам McDonald’s. На всех этапах – от проектирования и строительства до запуска – соблюдались строгие требования компании.

В производственном комплексе и скотобойне проводятся регулярные аудиты, включая проверки систем управления качеством (SQMS), социальной ответственности (SWA), надлежащей производственной практики (GMP) и других ключевых стандартов. Продукция сертифицирована по стандарту халяль и соответствует требованиям Европейского центра качества McDonald’s в Германии.

На территории завода компании “AzProtein Food’s Group” работают более 120 человек, включая специалистов по контролю качества, линейных операторов и техников.

Проект также имеет региональное значение. В будущем планируется экспортировать продукцию в соседние страны, что создаст новые возможности для местной экономики.

Этот шаг отражает долгосрочную стратегию McDonald’s Azərbaycan по поддержке ненефтяного сектора и развитию местных цепочек поставок. Компания продолжает активно сотрудничать с местными производителями, увеличивая долю продуктов местного производства в своей сети ресторанов.

Поделиться:
762

Актуально

Политика

Айхан Гаджизаде: Безосновательные претензии США к Азербайджану - яркий пример ...

Общество

Прокуратура проводит расследование по факту отравления школьников в Товузе - ...

Политика

Эрдоган: Братский Азербайджан, добро пожаловать в семью D-8

Общество

Как долго в Баку продлятся дожди?

Общество

Прокуратура проводит расследование по факту отравления школьников в Товузе - ОБНОВЛЕНО

Дом Меджидова - архитектурное великолепие бакинских кварталов - ФОТО

ГААДА перешло на усиленный режим работы - ФОТО

Как долго в Баку продлятся дожди?

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

«Yuxum gəlir»: Таксист Bolt отказался приехать на заказ, сославшись на сонливость – ФОТО

При продаже алкогольных напитков в Азербайджане будет установлена минимальная цена

В Баку состоялась церемония освящения территории, где будет построена католическая церковь в честь Иоанна Павла II - ФОТО

В Азербайджане ожидается самая холодная зима за последние 40 лет - ВИДЕО

Последние новости

Айхан Гаджизаде: Безосновательные претензии США к Азербайджану - яркий пример двойных стандартов

Сегодня, 15:55

Прокуратура проводит расследование по факту отравления школьников в Товузе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:50

Путин заявил, что ему будет о чем поговорить с Трампом

Сегодня, 15:30

У «парламента» Абхазии произошла стрельба, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:25

Дом Меджидова - архитектурное великолепие бакинских кварталов - ФОТО

Сегодня, 15:20

Эрдоган: Братский Азербайджан, добро пожаловать в семью D-8

Сегодня, 15:00

ГААДА перешло на усиленный режим работы - ФОТО

Сегодня, 14:55

Путин заявил, что не виделся пока с Асадом

Сегодня, 14:50

Путин рассказал о «наших ребятах» в Украине

Сегодня, 14:45

Как долго в Баку продлятся дожди?

Сегодня, 14:35

Устранены сбои в работе системы электронной регистрации ряда медчреждений - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Не служивший в армии Пашинян собрался призывать на военную службу инвалидов в колясках

Сегодня, 14:25

Путин предложил Западу попробовать перехватить удар «Орешника» по Киеву

Сегодня, 14:15

Айхан Гаджизаде ответил послу Франции: Попытки скрыть провалы правительства - признак неудачного государства

Сегодня, 14:10

Путин призвал не загадывать, сколько еще продлится «СВО»

Сегодня, 14:05

iTicket.az предупредил пользователей о мошеннических рассылках

Сегодня, 13:55

Пашинян признался: Армения стала главным направлением экспорта second hand-товаров

Сегодня, 13:50

Путин назвал ситуацию в России тревожным сигналом

Сегодня, 13:45

Погода на пятницу: В Баку ожидаются интенсивные дожди

Сегодня, 13:40

Сборная Азербайджана по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сегодня, 13:35
Все новости
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Недавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

24 / 05 / 2024, 13:35