Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности - ФОТО - ВИДЕО

Компания McDonald’s Azərbaycan предприняла очередной важный шаг в сфере локализации производства используемых в ее ресторанах продуктов, перейдя на говядину, производимую в Азербайджане.

Полный переход на халяль-сертифицированную говядину запланирован на первую половину 2025 года.

Новый специализированный производственный комплекс, построенный на территории завода компании “AzProtein Food’s Group”, был спроектирован исключительно с учетом требований McDonald’s и позволяет компании полностью обеспечить свои рестораны халяль-сертифицированной говядиной мирового класса.

Производственные мощности предприятия удовлетворяют годовой спрос McDonald’s Azərbaycan в размере примерно 1 миллиона килограммов говядины и создают возможности для дальнейшего роста и развития.

В торжественном открытии производственного комплекса приняли участие владелец лицензии по развитию McDonald’s Azərbaycan Джавад Маранди, председатель Наблюдательного совета компании Фарид Ализаде, генеральный директор McDonald’s Azərbaycan Оскар Богопольский, вице-президент корпорации McDonald’s по Европе, Ближнему Востоку и Африке Ароша Виджемуни и глава Наблюдательного совета компании “AzProtein Food’s Group” Назим Сафаров.

Выступая на мероприятии, владелец лицензии по развитию McDonald’s Azərbaycan Джавад Маранди подчеркнул стратегическую важность локализации в Азербайджане для McDonald’s:

«Локализация - краеугольный камень нашей долгосрочной стратегии. Мы считаем, что работа с местными производителями – это не только положительный вклад в развитие нашей компании, но и значительный шаг для укрепления ненефтяной экономики Азербайджана. Это, прежде всего, инвестиции в будущее страны. Локализация производства говядины – яркий пример того, как мы взаимодействуем с местными производителями для обеспечения устойчивого роста и обоюдного успеха».

Глава Наблюдательного совета компании “AzProtein Food’s Group” Назим Сафаров отметил:

«Сегодняшний день знаменует собой важную веху для нашей компании и всей отрасли. Мы гордимся тем, что AzProtein стал ключевой частью этого проекта, объединяющего в себе международные стандарты и местные инициативы. Наша цель – обеспечить неизменно высокое качество продукции и внести вклад в развитие нашего партнерства».

Руководитель цепочки поставок корпорации McDonald’s по Европе, Ближнему Востоку и Африке Ала Мохаммад отметил:

«Переход на халяль-сертифицированные котлеты из говядины местного производства открывает новые возможности для азербайджанского рынка. Это позволит компании удовлетворить нужды местных потребителей, укрепить свои позиции на рынке и способствовать расширению и росту бизнеса».

Стоит отметить, что производственные процессы полностью соответствуют мировым стандартам McDonald’s. На всех этапах – от проектирования и строительства до запуска – соблюдались строгие требования компании.

В производственном комплексе и скотобойне проводятся регулярные аудиты, включая проверки систем управления качеством (SQMS), социальной ответственности (SWA), надлежащей производственной практики (GMP) и других ключевых стандартов. Продукция сертифицирована по стандарту халяль и соответствует требованиям Европейского центра качества McDonald’s в Германии.

На территории завода компании “AzProtein Food’s Group” работают более 120 человек, включая специалистов по контролю качества, линейных операторов и техников.

Проект также имеет региональное значение. В будущем планируется экспортировать продукцию в соседние страны, что создаст новые возможности для местной экономики.

Этот шаг отражает долгосрочную стратегию McDonald’s Azərbaycan по поддержке ненефтяного сектора и развитию местных цепочек поставок. Компания продолжает активно сотрудничать с местными производителями, увеличивая долю продуктов местного производства в своей сети ресторанов.