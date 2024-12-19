О причинах демонтажа моста, соединяющего Сарай и Сумгайыт - ВИДЕО

Специалистами соответствующих структур проведен осмотр построенного в 1970 году моста, соединяющего поселок Сарай с городом Сумгайыт.

По сообщению АЗЕРТАДЖ, данный вопрос был вынесен на обсуждение Совета координации транспорта.

Согласно Агентству наземного транспорта Азербайджана, по результатам обследования и испытаний, проведенных на мосту, установлено, что в конструкции имеются дефекты, снижающие несущую способность, и мост находится в аварийном состоянии.

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