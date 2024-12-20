Депутат: Необходимо обеспечить безопасность азербайджанских дипломатов за рубежом

Депутат Фариз Исмаилзаде выступил в Милли Меджлисе с предложением об обеспечении безопасности азербайджанских дипломатов за рубежом.

Эту инициативу он озвучил в ходе обсуждения законопроекта «О дипломатической службе» во втором чтении на пленарном заседании парламента в пятницу.

Парламентарий отметил, что после победы Азербайджана в Отечественной войне в регионе возникли новые риски.

«Возникла необходимость в защите цифровой безопасности нашей страны. Важно активно продвигать возвращение в Карабах и работы по его реконструкции. Наши послы должны сосредоточиться на укреплении новых торговых связей. Поэтому я предлагаю добавить в закон статьи, касающиеся обеспечения безопасности наших дипломатов, а также правил использования интернет-ресурсов», - сказал Фариз Исмаилзаде.

Источник: Report