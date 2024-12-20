Выстрел в ногу: Политолог раскрыл последствия антиазербайджанской резолюции ЕП

«Это - очередная безумная резолюция Европарламента, которая прежде всего свидетельствует о низком уровне компетенции лиц, которые инициировали и принимали ее» - так прокомментировал 1news.az политический эксперт, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде принятую Европарламентом очередную антиазербайджанскую резолюцию, в которой прослеживаются попытки придать политическую окраску расследованию преступлений, нарушающих законы Азербайджана, и содержится призыв освободить армянских «военнопленных».

«Если внимательно ознакомиться с текстом и рассмотреть рекомендации, которые в нем приведены, то становится ясно, что они не выдерживают никакой критики и не могут быть реализованы. Любая серьезная юридическая экспертиза легко это докажет. Поэтому те, кто принимает такие бумажки, на самом деле разоблачают себя, подтверждая свою некомпетентность и профнепригодность», - отметил эксперт.

«Теперь давайте внимательно рассмотрим текст и причинно-следственную связь. Дело в том, что эта резолюция не появилась случайно. За ней стоят определенные политические группы, которые являются инициаторами и лоббируют принятие подобных резолюций. Если кто-то думает, что резолюция продиктована исключительно необходимостью обеспечения прав человека в Азербайджане, а эти депутаты искренне переживают за соблюдение прав и свобод в азербайджанском обществе, то мне жаль таких людей, которые продолжают жить в иллюзорном мире. Ведь если внимательно изучить состав инициаторов этого документа, политические группы, заинтересованные в его принятии, то, как сказал наш Президент, мы можем примерно понять, откуда «растут уши», - подчеркнул эксперт.

Здесь необходимо отметить, продолжил политолог, что в этой «резолюции», с одной стороны, содержится призыв освободить азербайджанских журналистов, якобы преследуемых исключительно «по политическим мотивам».

«Другая часть резолюции призывает освободить всех настоящих военных преступников, которые «отличились» во время Карабахской войны — как в первой, так и во второй ее фазе — и совершили тяжкие преступления против Азербайджана, против человечности. И это достаточно хорошо документированный факт, тем более что позавчера Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что завершила расследование дел, связанных с этими преступлениями, и направила их в суд. Скоро эти преступники предстанут перед судом, и вся их преступная деятельность будет предана огласке. Поэтому, кстати, товарищи из Европарламента так торопились принять эту резолюцию», - сказал политолог.

Он отметил, что в этой резолюции евродепутаты фактически приравняли азербайджанских журналистов и представителей общественного сектора к армянским военным преступникам.

«Как на это отреагирует азербайджанское общество? Но им все равно, и делают они это специально, намеренно, потому что основной целью является обеление армянских преступников и представление их «жертвами режима». По тексту этой резолюции получается, что «жертвами режима» признаются как азербайджанские журналисты, так и военные преступники. Между ними фактически не проводится никакой разницы, поскольку документ является цельным и требует освобождения всех, кто, по мнению евродепутатов, является «узниками совести». Причем, аргумент заключается в том, что в основе этой резолюции лежит чисто субъективное мнение тех людей, которые ее принимали», - отметил Велизаде.

Что касается практического назначения резолюции и обращения относительно отказа от меморандума по энергетическому сотрудничеству с Азербайджаном и прекращения поставок азербайджанского газа в Европу, то, по мнению эксперта, уровень некомпетентности тех, кто это предлагает, здесь просто зашкаливает.

«Дело в том, что, согласно решению президента Украины, страна не будет продлевать контракт на транзит российского газа, истекающий 31 декабря. Если судить по этой резолюции, и европейские страны начнут отказываться от закупки азербайджанского газа, то их энергетические проблемы только усугубятся. Поэтому, если учитывать слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что такими действиями и санкциями они фактически стреляют себе в ногу, становится ясно, что с политической и экономической грамотностью в этих странах большие проблемы. В принципе, это видно и по другим направлениям — провальным шагам во внешней и внутренней политике. Экономическая ситуация во многих европейских странах оставляет желать лучшего», - подчеркнул он.

Говоря о последствиях подобных резолюций, эксперт отметил, что, если это все продолжится, и Европейский парламент, и Европейский союз лишь ухудшат отношения с Азербайджаном.

«Мы уже видим кризис в отношениях с Грузией… Им придется забыть и о транзите через азербайджанскую территорию важных энергетических ресурсов и стратегического сырья из стран Центральной Азии и других регионов. Что это даст Европейскому союзу, трудно даже представить. Конечно, от этого пострадают все: и Азербайджан, и Грузия, и многие другие страны.

Но, к большому сожалению, эти люди, которые просто механически поднимают руки за принятие таких резолюций, даже не осознают того, что делают. Мне кажется, что это и есть основная проблема — непонимание того, что происходит в мире, непонимание ситуации в собственном регионе и непонимание собственных интересов», - резюмировал Велизаде.