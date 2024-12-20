В средней школе села Агалы Зангиланского района назначен новый директор
Распоряжением директора Агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багирова на эту должность был назначен Азер Элизамин оглы Нифталиев.
В Восточно-Зангезурском региональном управлении образования подтвердили эту информацию.
Отметим, что до этого назначения А. Нифталиев занимал должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в средней школе №10 Зангиланского района.
Напомним, что предыдущий директор школы, Нармин Гасанова, в июле этого года ушла с должности по состоянию здоровья, подав соответствующее заявление. Временно обязанности директора исполнял учитель географии этой школы, Сахил Асланлы.
Источник: Report
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