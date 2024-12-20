Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления с Днем рождения.

Хотел был отметить Ваш значимый вклад в развитие российско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, партнерства и союзничества. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, ведется большая созидательная работа в целях расширения торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия, продвижения крупных совместных проектов в различных областях.

Убежден, что дальнейшее углубление практической кооперации, реализация новых взаимовыгодных инициатив в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

С теплотой вспоминаю нашу встречу 13 ноября 2024 года в Баку. Буду рад продолжить наше откровенное и конструктивное общение.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности».