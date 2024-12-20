Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите искренние поздравления по случаю дня рождения.

Вот уже более 20 лет Вы уверенно отстаиваете интересы Азербайджанской Республики, которая под Вашим руководством добилась впечатляющих успехов в созидательной деятельности, экономическом, социальном и культурном развитии. Ваш высокий политический авторитет, всенародная поддержка проводимого Вами курса служат залогом укрепления лидерских позиций страны по многим направлениям.

Выражаю уверенность, что отношения дружбы и сотрудничества между Республикой Дагестан Российской Федерации и Азербайджанской Республикой, основанные на многовековых узах добрососедства и взаимного уважения, будут и впредь поступательно расширяться и углубляться в интересах наших народов.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности в наступающем 2025 году».