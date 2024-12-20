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Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя «Бакинского метрополитена»

Рустам Азимов20:35 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя «Бакинского метрополитена»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Заура Мир Тофиг оглу Гусейнова от должности председателя Закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Освободить Заура Мир Тофиг оглу Гусейнова от должности председателя Закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен».

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