Президент Ильхам Алиев назначил нового председателя «Бакинского метрополитена»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Вюсала Юсиф оглу Асланова председателем Закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Назначить Вюсала Юсиф оглу Асланова председателем Закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен».
345