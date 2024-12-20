Фильм телеканала CBC стал победителем международного кинофестиваля - ВИДЕО

Документальный фильм международной телекомпании CBC «Тюркские тамги на территории Азербайджана» стал победителем в номинации «Лучший документальный фильм» на международном кинофестивале International Silk Road Film Festival 2024, проводимом при поддержке Главного управления кино Министерства культуры и туризма Турции.

Картина была снята первым международным телеканалом Азербайджана CBC в рамках проекта «Неизведанный Азербайджан», который посвящен изучению и популяризации культурного и исторического наследия страны.

Кинолента рассказывает об уникальных артефактах Азербайджана - тюркских тамгах, которые являются древними символами родовой принадлежности и важным отражением истории тюркских народов. Эти знаки, распространенные по всей территории Азербайджана, сохраняют память о поколениях, оставивших свой след в истории. Тамги можно встретить на исторических памятниках, таких как караван-сараи, мавзолеи, а также на кладбищах и скалах.

«Тюркские тамги на территории Азербайджана» - не просто документальный фильм, это дань уважения величию предков. Победа на международном кинофестивале подтверждает значимость культурного наследия Азербайджана и его место в истории тюркских народов, а также важность сохранения и популяризации культурных ценностей страны на международной арене.