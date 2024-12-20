Президент Ильхам Алиев направил письмо Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу, в котором выразил глубокую признательность братской Исламской Республике Пакистан и лично премьер-министру в связи с единогласным избранием Азербайджанской Республики членом организации D-8 во время прошедшего в столице Египта, Каире 19 декабря 2024 года 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).

В письме говорится:

«Мой дорогой Брат,

Выражаю глубокую признательность Исламской Республике Пакистан и лично Вам за единогласное избрание Азербайджанской Республики членом организации D-8 на 11-м Саммите Организации экономического сотрудничества (D-8) восьми развивающихся стран 19 декабря 2024 года в столице Египта Каире.

Примечательно, что действующая около тридцати лет организация D-8 впервые приняла решение о расширении. Это историческое решение, являющееся показателем международного доверия к Азербайджану, - источник особой гордости для нас.

Однозначная поддержка кандидатуры Азербайджана является олицетворением наших крепких отношений дружбы и сотрудничества, нашего единства и солидарности с каждой страной-членом организации.

Уверен, что Азербайджан вместе со всеми странами-членами внесет вклад в мобилизацию совместных усилий в целях защиты фундаментальных принципов D-8, углубления сотрудничества в рамках организации и продвижения наших общих интересов, укрепления исламской солидарности и превращения ее в большую силу.

Нынешний уровень основанных на взаимном доверии, уважении и поддержке азербайджано-пакистанских отношений, день ото дня обогащающихся новым содержанием, вызывает удовлетворение. Мы придаем особое значение постоянному расширению многогранного сотрудничества и стратегического партнерства с братским Пакистаном в политической, экономической, торговой, транспортной, военно-технической, гуманитарной и других сферах. Мой государственный визит в Вашу страну в июле открыл новую страницу в истории наших отношений, я вспоминаю его с самыми приятными впечатлениями.

Высоко оцениваю Ваш визит в Азербайджан для участия в COP29, нашу встречу с Вами, прошедшую в атмосфере доброжелательности, искренности и взаимного доверия, проведенный нами обмен мнениями. С нетерпением жду Вашего государственного визита в Азербайджан в 2025 году, выражаю уверенность, что он придаст импульс укреплению наших братских отношений, дальнейшему углублению эффективного взаимодействия.

Еще раз выражаю Вам благодарность, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Пакистана – постоянного благополучия и процветания».