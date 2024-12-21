В Азербайджане умер гражданин Турции - ФОТО
На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Учтепе Гёйгёльского района, 51-летний гражданин Турции умер от сердечного приступа.
Как передает АПА, самочувствие жителя турецкого города Аксарай А.Талая (1973 г.р.), находившегося за рулем фуры, внезапно ухудшилось. Он остановил автомобиль на обочине дороги и через несколько минут после того, как вылез из машины, упал на землю и умер.
Предположительно смерть наступила от сердечного приступа.
По факту проводится расследование.
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