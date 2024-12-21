В Баку проходит новогодняя ярмарка «Из села в город» - ФОТО

С сегодняшнего дня начала действовать 7-я новогодняя ярмарка «Из села в город», организованная ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на министерство, ярмарка, организованная по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, продлится 10 дней до 30 декабря.

Основная цель ярмарки – поддержать доступ к рынку продукции, производимой малыми и средними фермерскими хозяйствами, предоставить фермерам альтернативные каналы сбыта, а также обеспечить жителей города местной, качественной и доступной продукцией в преддверии праздников.

На ярмарке около 100 фермеров из 30 городов и районов страны представляют более 100 наименований продукции, выращенной в своих хозяйствах. Качество продаваемой на ярмарке продукции контролируется Агентством пищевой безопасности Азербайджана. Граждане, у которых есть вопросы по качеству продукции, могут обратиться в действующую на ярмарке мобильную продовольственную лабораторию и провести анализ продукции.

Фермерам бесплатно предоставляются места для продажи, прилавки, весы и другое необходимое оборудование для продажи. Ярмарка расположена по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (выход из станции метро «Гянджлик», напротив парка Ататюрка).